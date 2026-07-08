Буде штраф або заборона на в’їзд: що категорично не можна провозити через кордон Молдови

Важливо дотримуватися митних правил, наприклад, заборонено ввозити наркотики, зброю та культурні цінності.

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Міжнародний аеропорт у Кишиневі для багатьох українців є відправною точкою для подорожей та відпусток. Однак перед поїздкою необхідно перетнути кордон Молдови та дотримуватися її митних правил. Для в’їзду до країни українцям не потрібна віза. Достатньо мати дійсний закордонний паспорт. Водночас існують обмеження щодо речей і продуктів, які можна перевозити через кордон.

Як повідомляють у МЗС, до країни заборонено ввозити наркотичні, хімічні, радіоактивні та токсичні речовини. Також під забороною перебувають зброя, рецептурні лікарські препарати. Крім того, заборонено вивозити з Молдови культурні цінності та антикварні предмети.

Окремі обмеження стосуються продуктів. Через кордон не можна перевозити молочну та м’ясну продукцію. Також заборонено ввозити посадковий матеріал — саджанці дерев, насіння тощо.

У деяких випадках під час в’їзду до Молдови потрібно оформити декларацію. Це необхідно, якщо людина перевозить комерційні товари в особистому багажі, а їхня вартість перевищує 1000 євро або вага становить понад 1000 кілограмів нетто.

Також на окремі товари встановлені кількісні обмеження. Зокрема, дозволено перевозити:

ювелірні вироби — до 5 одиниць на людину;

фотоапарат або відеокамеру — по 1 штуці;

смартфони — 2 штуки;

окуляри — 4 пари;

годинники — 3 штуки;

портативні комп’ютери та іншу електроніку — 1 штуку;

вино — до 2 літрів;

пиво — до 5 літрів;

цигарки — 200 штук або 50 сигар;

вироби зі шкіри — 3 штуки;

вироби з хутра — 1 штуку;

нерецептурні ліки — до 5 упаковок на людину.

Під час перетину кордону митники перевіряють багаж людей, які в’їжджають до країни. Якщо буде виявлено заборонені речі або продукти, їх можуть конфіскувати.

Крім того, за порушення митних правил передбачений штраф. Його розмір залежатиме від того, який саме товар людина намагалася незаконно ввезти.

У деяких випадках порушнику можуть заборонити в’їзд до Молдови та депортувати з країни із забороною на відвідування терміном до 5 років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перетин кордону з Польщею може ускладнитися, якщо в багажі виявлять заборонені або обмежені для ввезення товари. Згідно з чинними нормами Прикордонної служби Польщі, мандрівники можуть ввозити особисті речі або подарунки без сплати мита за умови, що їхня загальна вартість не перевищує встановлені ліміти.

Порушення митних правил може призвести до конфіскації товарів, штрафів або інших санкцій, включно з відмовою у в’їзді.