Повідомити про корупцію може кожен — як правильно оформити анонімне звернення

Звернутися із повідомленням про можливе порушення може будь-хто.

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Не кожне порушення має ознаки корупції. Про корупційне правопорушення йдеться у випадках, коли особа використовує надані їй службові повноваження або пов’язані з ними можливості з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи. Повідомити про можливе порушення може будь-яка особа.

Як пояснює Міністерство юстиції України, законодавство також передбачає можливість подання анонімного звернення. Водночас таке повідомлення має містити конкретні відомості, які можуть бути перевірені.

У зверненні необхідно зазначити:

суть можливого порушення та обставини події;

особу, яка могла вчинити порушення, із зазначенням її імені, посади, назви органу, установи чи компанії;

місце та час події;

обставини, за яких заявнику стала відома відповідна інформація;

наявні документи, листування, фото, відеоматеріали чи інші докази, що підтверджують викладені факти;

осіб, які можуть підтвердити зазначені обставини.

Виявленням та розслідуванням корупційних правопорушень в Україні займаються спеціально уповноважені органи, зокрема Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), органи Національної поліції, прокуратури та Державне бюро розслідувань (ДБР).

Перед направленням повідомлення необхідно переконатися, що воно містить відповіді на ключові питання: хто, що, де, коли і за яких обставин вчинив або міг вчинити порушення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні можуть змінити правила зберігання відомостей у Реєстрі корупціонерів, обмеживши їх одним роком, — відповідний законопроєкт підтримав Комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Відповідне рішення було ухвалене під час чергового засідання Комітету, на якому народні депутати розглянули чотири актуальні законодавчі ініціативи.

Метою законопроєкту є встановлення строку зберігання в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за такі правопорушення. Ініціатива розроблена з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у сфері боротьби з корупцією, а також практики Європейського суду з прав людини.