Пенсія за вислугу років: кому доступні виплати та які документи потрібні

Пенсія за вислугу років в Україні залишається доступною для окремих категорій працівників, однак для її призначення необхідно відповідати визначеним законом вимогам щодо професії та спеціального стажу.

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В Україні продовжує діяти механізм призначення пенсії за вислугу років. Водночас така можливість доступна лише окремим категоріям громадян, які відповідають визначеним законодавством вимогам щодо професії та спеціального стажу. Про це наголошують у Пенсійному фонді.

Пенсія за вислугу років передбачена для працівників професій, виконання яких пов'язане з особливими умовами праці та може призвести до втрати професійної працездатності ще до настання загального пенсійного віку.

Основною вимогою для призначення таких виплат є наявність необхідного спеціального стажу, отриманого на посадах і в установах, перелік яких визначений чинним законодавством.

Право на оформлення пенсії без урахування віку мають:

артисти, якщо їхній творчий стаж становить від 20 до 35 років;

працівники авіаційної галузі: чоловіки — за наявності від 25 до 26,5 року стажу, жінки — від 20 до 21,5 року;

педагоги, медичні та соціальні працівники, які накопичили від 25 до 26,5 року спеціального стажу;

спортсмени зі стажем не менше 25 років, з яких щонайменше шість років проведено у складі національної збірної України;

військовослужбовці, які прослужили не менше 25 років незалежно від віку, або особи, які досягли 45-річного віку, мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12,5 року припадає на військову службу.

Для кого діють вікові вимоги

Після досягнення визначеного законом віку (для чоловіків — від 50 до 55 років, для жінок — від 45 до 50 років) пенсія за вислугу років може бути призначена:

диспетчерам управління повітряним рухом;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену;

геологам, лісорубам і працівникам лісосплавної галузі;

механізаторам, які працюють у портах;

членам екіпажів морського, річкового та рибопромислового флоту.

Хто може оформити пенсію за старими правилами

У Пенсійному фонді також звертають увагу, що для окремих громадян продовжують діяти норми, які існували до проведення пенсійної реформи.

Це стосується осіб, які станом на 11 жовтня 2017 року вже мали необхідний спеціальний стаж і відповідну вислугу років. Для оформлення виплат потрібно подати заяву до Пфу разом із документами, що підтверджують право на призначення пенсії.

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