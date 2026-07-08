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Пенсия за выслугу лет: кому доступны выплаты и какие документы нужны

19:33, 8 июля 2026
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Пенсия за выслугу лет в Украине остается доступной для отдельных категорий работников, однако для ее назначения необходимо отвечать определенным законом требованиям по профессии и специальному стажу.
Пенсия за выслугу лет: кому доступны выплаты и какие документы нужны
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В Украине продолжает действовать механизм назначения пенсии за выслугу лет. Однако воспользоваться этим правом могут только отдельные категории граждан, соответствующие установленным законодательством требованиям по профессии и специальному стажу. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.

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Пенсия за выслугу лет предусмотрена для работников отдельных профессий, трудовая деятельность которых связана с особыми условиями труда и может привести к утрате профессиональной трудоспособности еще до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Основным условием назначения таких выплат является наличие необходимого специального стажа, полученного на должностях и в учреждениях, перечень которых определен действующим законодательством.

Право на оформление пенсии независимо от возраста имеют:

  • артисты — при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет;
  • работники авиационной отрасли: мужчины — при стаже от 25 до 26,5 года, женщины — от 20 до 21,5 года;
  • педагоги, медицинские и социальные работники, имеющие от 25 до 26,5 года специального стажа;
  • спортсмены со стажем не менее 25 лет, из которых не менее шести лет проведено в составе национальной сборной Украины;
  • военнослужащие, прослужившие не менее 25 лет независимо от возраста, а также лица, достигшие 45-летнего возраста и имеющие не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12,5 года приходится на военную службу.

Для кого действуют возрастные требования

После достижения установленного законом возраста (для мужчин — от 50 до 55 лет, для женщин — от 45 до 50 лет) пенсия за выслугу лет может быть назначена:

  • диспетчерам управления воздушным движением;
  • бортпроводникам;
  • работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;
  • геологам, лесорубам и работникам лесосплавной отрасли;
  • механизаторам, работающим в портах;
  • членам экипажей морского, речного и рыбопромыслового флота.

Кто может оформить пенсию по старым правилам

В Пенсионном фонде также обращают внимание, что для отдельных граждан продолжают действовать нормы, существовавшие до проведения пенсионной реформы.

Это касается лиц, которые по состоянию на 11 октября 2017 года уже имели необходимый специальный стаж и соответствующую выслугу лет. Для оформления выплат необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины вместе с документами, подтверждающими право на назначение пенсии.

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