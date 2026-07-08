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Приостанавливается ли срок досудебного расследования, пока прокурор знакомится с доказательствами защиты — позиция ВС

18:39, 8 июля 2026
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Что говорит Верховный Суд о сроках ознакомления стороны обвинения с материалами стороны защиты.
Приостанавливается ли срок досудебного расследования, пока прокурор знакомится с доказательствами защиты — позиция ВС
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В ходе выполнения требований ст. 290 УПК именно сторона обвинения предоставляет стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. В то же время сторона защиты не наделена полномочиями собирать материалы досудебного расследования, а по запросу прокурора обязана предоставить доступ и возможность скопировать либо соответствующим образом отобразить любые вещественные доказательства или их части, документы либо их копии, а также предоставить доступ к жилищу или иному владению, если они находятся во владении или под контролем стороны защиты, если намерена использовать содержащиеся в них сведения в качестве доказательств в суде (ч. 6 ст. 290 УПК).

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Таким образом, уголовный процессуальный закон регулирует порядок соблюдения сроков досудебного расследования именно для стороны обвинения, в распоряжении которой находятся материалы досудебного расследования.

Период ознакомления стороны обвинения с материалами, открытыми стороной защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК, не влияет на течение срока досудебного расследования, предусмотренного ст. 219 УПК, и не приостанавливает его.

На это указала ОП КУС ВС в постановлении от 11.09.2023 по делу № 711/8244/18 (производство № 51-769кмо22).

Также законодатель определил, что материалами досудебного расследования являются материалы, находящиеся в распоряжении органа досудебного расследования, а стороной защиты предоставляются материалы, вещественные доказательства либо их части, документы либо их копии, а также предоставляется доступ к жилищу или иному владению. В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 317 УПК, материалами уголовного производства являются документы, другие материалы, предоставленные суду во время судебного производства его участниками, судебные решения и другие документы и материалы, имеющие значение для данного уголовного производства и приобщаемые к обвинительному акту, ходатайству о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайству об освобождении от уголовной ответственности.

Часть 5 ст. 219 УПК четко устанавливает, что срок ознакомления именно с материалами досудебного расследования, а не с материалами стороны защиты, не включается в сроки, предусмотренные этой статьей.

Таким образом, обращение прокурора в порядке ч. 6 ст. 290 УПК с запросом к стороне защиты о предоставлении доступа к материалам, которые сторона защиты намерена использовать в качестве доказательств в суде, не влияет на течение срока досудебного расследования.

На это указала коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС в постановлении от 1.06.2022 по делу № 348/1674/19 (производство № 51-4835км19).

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