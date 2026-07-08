Верховная Рада готовит новый механизм защиты одиноких пенсионеров и военных от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества

Истории одинокого пенсионера и военного, которые подтолкнули Верховную Раду к новым правилам защиты от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пока украинские воины защищают границы, а люди преклонного возраста борются с одиночеством и болезнями, система часто оставляет их беззащитными перед потерей единственной крыши над головой. В условиях войны и экономической нестабильности в Украине обострилась проблема «легализованной бездомности». Тысячи уязвимых граждан — пенсионеров, лиц с инвалидностью и военнослужащих — рискуют потерять единственное жилье из-за долгов, мошеннических схем или неспособности защитить свои права в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» получила текст проекта Закона Украины, который готовится к регистрации главой парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Этот документ предлагает существенные изменения в системе защиты прав собственности и предотвращения бездомности среди наиболее уязвимых категорий граждан.

Существующее законодательство оказалось слишком формальным: исполнители и нотариусы часто действуют в пределах процедуры, не обращая внимания на то, что следствием их действий является превращение человека в бездомного.

Комментируя «Судебно-юридической газете» свою новую законодательную инициативу, Галина Третьякова заявила, что ее цель — защитить от мошеннического отчуждения жилья наиболее уязвимые категории граждан, в частности людей пожилого возраста с когнитивными нарушениями и военнослужащих. По ее словам, толчком к разработке законопроекта стали реальные случаи, когда после возвращения с фронта военные обнаруживали, что их жилье уже переоформлено на других лиц, а пожилые люди из-за деменции или социальной изоляции теряли квартиры в результате мошеннических схем.

Галина Третьякова подчеркивает, что такая ситуация создает дополнительные риски для наиболее социально незащищенных категорий населения и требует совершенствования механизмов защиты права на жилье.

Новый законопроект направлен на исправление этого системного сбоя. Хотя текст законопроекта еще будет дорабатываться, его основа уже четко заложена в сравнительной таблице: ни одно уязвимое лицо не может быть лишено единственного жилья без индивидуальной оценки его потребностей и обеспечения альтернативы.

Кого защищает закон?

Законопроект предлагает ввести новые базовые понятия в Законе Украины «Об основных принципах жилищной политики». В частности, вводится определение «уязвимое совершеннолетнее лицо», к которому предлагается отнести не только лиц пожилого возраста или людей с инвалидностью, но и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, ограниченно дееспособных граждан, а также одиноких лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Кроме того, законопроект определяет понятие «единственное жилье» как жилое помещение, в котором лицо зарегистрировано или фактически проживает при отсутствии другой пригодной для проживания недвижимости. По замыслу автора, такое определение должно обеспечить дополнительные гарантии защиты граждан, которые могут потерять свое единственное место жительства в результате принудительного взыскания имущества или других юридических процедур.

Социальная верификация перед отчуждением

Центральным элементом изменений является запрет на любое лишение жилья (выселение, взыскание, продажа на торгах, регистрация перехода права собственности) без предварительного заключения уполномоченного органа по вопросам социальной защиты населения. Это заключение должно подтвердить, что действие не приведет к:

бездомности;

ухудшению жилищных условий;

потере возможности фактически пользоваться жильем.

Исключения предусмотрены только тогда, когда лицо одновременно приобретает другое жилье, сохраняет право пожизненного проживания (зарегистрированное как обременение) или заключает договор пожизненного содержания.

Изменение исполнительного производства

Законопроект вносит изменения в Закон «Об исполнительном производстве». Сейчас исполнитель просто ищет имущество. После принятия изменений, если должник является уязвимым лицом, взыскание на единственное жилье не допускается без социального заключения.

В случае выявления риска бездомности, исполнитель обязан остановить действия и обратиться в суд для определения порядка дальнейшего исполнения решения.

Реализация такого жилья на торгах без соблюдения этих требований является основанием для признания результатов торгов недействительными.

Это прямо влияет на практику продажи квартир за небольшие долги через систему СЕТАМ. Именно такие изменения призваны предотвратить повторение ситуаций, подобных случаю, когда человек теряет жилье после его продажи через систему электронных торгов в рамках исполнительного производства.

Нотариальные гарантии против незаконного отчуждения жилья

Законопроект также предлагает усилить роль нотариауса при заключении сделок относительно жилья.

Изменениями в Закон Украины «О нотариате» предусматривается, что нотариус должен будет не только проверять поданные документы, но и выяснять, является ли жилье единственным местом проживания уязвимого лица, разъяснять правовые последствия заключения сделки и право отказаться от ее совершения.

Кроме того, нотариус будет обязан отказать в совершении нотариального действия, если возникнут обоснованные сомнения относительно того, что лицо осознает значение своих действий, или будут обнаружены признаки принуждения, обмана или других тяжелых обстоятельств.

Такие изменения должны усилить защиту социально уязвимых граждан, в частности военнослужащих.

Социальные услуги как превентивная мера

Закон «О социальных услугах» дополняется понятием «риск потери единственного жилья».

Оценка потребностей лица в таком случае должна проводиться безотлагательно до 10 дней по обращению нотариуса, исполнителя или самого лица. Таким образом, соцзащита становится активным участником правоотношений, а не просто констатирует факт бездомности постфактум.

Восстановление социальной справедливости

Законопроект, который сейчас находится на стадии финальной проработки, закладывает концептуально новый алгоритм: ни одно отчуждение единственного жилья уязвимого лица не может произойти без индивидуальной оценки ситуации органом социальной защиты.

То есть, суть решения заключается во внедрении обязательной проверки органом социальной защиты перед любым отчуждением, выселением или продажей единственного жилья уязвимого лица. Это означает, что государственный исполнитель, нотариус или регистратор не смогут завершить процедуру перехода права собственности без получения результатов такой верификации.

Как отметила Галина Третьякова, сейчас система исполнительного производства часто действует формально: есть долг, даже если небольшой или искусственный — есть арест и продажа квартиры. Новое решение вводит социальный фильтр: если лицо уязвимо, исполнительные действия относительно единственного жилья останавливаются до момента решения социального вопроса, например предоставления приюта, ухода или опровержения факта долга.

Законопроект как ответ на реальные случаи потери жилья

По словам Галины Третьяковой, необходимость законодательных изменений продиктована реальными случаями потери гражданами единственного жилья из-за пробелов в действующем законодательстве.

Одним из самых резонансных стал случай пенсионера, который из-за многолетнего долга за коммунальные услуги потерял единственную квартиру. Квартиру площадью 41 кв. м продали за бесцень за долги, когда он фактически находился в беспомощном сотоянии и не мог защитить свои права.

Значительная часть задолженности возникла из-за многолетнего начисления пенсионеру внутридомовых потерь воды в многоквартирном доме. У большинства жителей дома были установлены индивидуальные счетчики воды, тогда как у пенсионера приборы учета отсутствовали. Именно это стало одной из причин накопления значительной задолженности, которая в итоге привела к реализации его квартиры в рамках исполнительного производства.

Еще один случай касается многодетного военнослужащего, который после возвращения с фронта обнаружил, что его жилье было переоформлено на других лиц. Когда защитник вернулся домой, в квартире уже находились посторонние люди, которые пытались его выселить.

Подобные случаи свидетельствуют, что сегодня мошенники пользуются пробелами в законодательстве и используют их для незаконного отчуждения недвижимости лиц, которые из-за состояния здоровья, службы в Вооруженных силах Украины или других обстоятельств не могут своевременно защитить свои имущественные права. Именно поэтому законопроект призван ввести дополнительные предохранители для защиты уязвимых категорий граждан от потери единственного жилья.

От инициативы к закону

Законопроект о защите жилья уязвимых слоев населения сейчас находится на стадии активной доработки. Галина Третьякова отметила, что в течение ближайших 2-4 недель документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Основные ожидаемые результаты реформы:

Ни один человек не окажется на улице без предоставления альтернативного жилья, если его «единственная крыша» стала объектом взыскания. Органы социальной защиты станут обязательными участниками процесса проверки сделок и исполнительных действий относительно имущества уязвимых лиц. Создание предохранителей, которые сделают невозможным тайное переоформление недвижимости бойцов, пока они выполняют долг перед государством. В случаях, когда органы местного самоуправления или госорганы берут на себя уход за лицом, его имущество не должно отчуждаться в пользу третьих лиц по заниженным ценам.

Суть решения проблемы уже заложена в текущем тексте: приоритет человеческого достоинства и права на жилье над формальными процедурами отчуждения. Эта инициатива вместе создает новую архитектуру социальной безопасности в Украине.

Ожидаем, что во время обсуждения в комитетах ВР особое внимание будет уделено механизмам быстрой верификации статуса лица через государственные реестры, чтобы защита была не только надежной, но и оперативной. Общество нуждается в этом законе, поскольку каждая задержка — это новая потерянная квартира и новая сломанная судьба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.