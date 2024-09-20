Бразилия оштрафовала соцсеть X Илона Маска на $920 тысяч

Бразилия оштрафовала на 920 тысяч долларов на социальную сеть X из-за запрещенного доступа.

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Власти Бразилии наложили штраф в размере 920 тысяч долларов на социальную сеть Илона Маска X из-за кратковременного доступа пользователей к платформе, которая была запрещена в стране.

Как сообщает BBC, в среду бразильцы имели возможность получить доступ к X на один день, поскольку компания вернула свой сервис к предыдущему провайдеру ABRINT. Однако уже в четверг платформа снова сменила провайдера, и бразильцы потеряли доступ.

Представители X заявили, что такой случай был «непреднамеренным», поскольку компания была вынуждена сменить провайдера из-за закрытия операций в Бразилии. В заявлении пресс-секретаря X указано, что платформа надеется на быстрое восстановление доступа для бразильских пользователей.

Пока остается неизвестным, сможет ли Верховный суд Бразилии принудительно взыскать штраф или потребовать его выплаты после возвращения сервиса на предыдущие серверы.

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