Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Як отримати витяг з ЄДР — корисна відеоінструкція

12:46, 9 жовтня 2024
У Мін’юсті оприлюднили оновлений відеогайд, який допоможе легко та швидко отримати необхідні відомості з ЄДР.
Як отримати витяг з ЄДР — корисна відеоінструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України повідомило, що отримання онлайн-витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) є однією з найпопулярніших послуг на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Там нагадали, що витяг з ЄДР — це документ, який пред’являє підприємець чи юридична особа про те, що він (вона) здійснює підприємницьку діяльність. Ці документи зазвичай необхідні для укладання договорів, отримання банківських послуг або під час тендерів.

У Мін’юсті оприлюднили оновлений відеогайд, який допоможе легко та швидко отримати необхідні відомості.

Перейти на портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для отримання витягу з ЄДР можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

Володимир Зеленський: «У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності»

«Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року» - Президент України Володимир Зеленський.

У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява

Державний медіарегулятор висловив сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області