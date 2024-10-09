Рада перейменувала місто Южне в Одеській області на Південне замість пропонованої назви Порт-Анненталь

Ідея перейменувати місто Южне Одеської області на місто Порт-Анненталь не набрала голосів.

Джерело фото: rada.gov.ua

9 жовтня Верховна Рада ухвалили серію постанов по перейменуванню. В результаті перейменовано місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (постанова 12092). Разом з тим, провалено постанову №12084 про перейменування цього міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів)

Також Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ.

Разом з тим, не набрали необхідної кількості голосів проекти постанов про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь, а також про:

перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район

перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район

перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район

перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.