Рада перейменувала місто Южне в Одеській області на Південне замість пропонованої назви Порт-Анненталь

9 жовтня Верховна Рада ухвалили серію постанов по перейменуванню. В результаті перейменовано місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (постанова 12092). Разом з тим, провалено постанову №12084 про перейменування цього міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів)
Також Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ.
Разом з тим, не набрали необхідної кількості голосів проекти постанов про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь, а також про:
Автор: Наталя Мамченко
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