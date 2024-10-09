Рада переименовала город Южный в Одесской области в Пивденне вместо предлагаемого названия Порт-Анненталь

Идея переименовать город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь не набрала голосов.

9 октября Верховная Рада приняла серию постановлений по переименованию. В результате переименован город Южный Одесского района Одесской области на город Пивденный (постановление 12092). Вместе с тем, провалено постановление №12084 о переименовании этого города Южный на город Порт-Анненталь (только 155 голосов)

Также Верховная Рада переименовала города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск.

Вместе с тем, не набрали необходимого количества голосов проекты постановлений о переименовании города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь, а также:

переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в Ольвию и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район

переименование города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Роднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Роднопольский район

на переименование города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район

переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард.

Автор: Наталя Мамченко

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