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Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет

11:03, 9 октября 2024
Но уже мобилизованные до 25 лет ограниченно годные мужчины не смогут уволиться со службы.
Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11379-д о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Он предусматривает запрет мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанных, которые до вступления в силу закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно пригодный» были признаны по состоянию здоровья ограниченно годными в военное время. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Однако следует отметить, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности пересмотрел свое предыдущее решение и решил исключить из законопроекта норму, позволяющую уволиться со службы мужчинам 18-25 лет, которых уже успели мобилизовать.

То есть исключена норма, которой предлагалось предоставить право уволиться со службы тем, кого успели мобилизовать.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

Очевидно, мобилизованным до 25 лет вопреки логике законодательства о призывном возрасте мужчинам придется идти по пути судебных обжалований.

Автор: Наталья Мамченко

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