Более 2000 поправок поданы в Государственный бюджет на 2025 год — Роксолана Пидласа

В настоящее время идет обработка поправок в бюджетном комитете, после чего в конце октября ожидается голосование законопроекта в первом чтении.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что принятие бюджета на следующий год находится на этапе рассмотрения поправок в бюджетном комитете. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Мы сделали таблицу. Видим, что народные депутаты в этом году подали более 2000 поправок в государственный бюджет, это где-то на 400 больше, чем в прошлом году, и следующую неделю мы будем их рассматривать в комитете по бюджету. После этого, в конце октября, планируется рассмотрение в первом чтении в сессионном зале Верховной Рады и в конце ноября – голосование во втором чтении и целом», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации.

Добавим, парламентский комитет по вопросам правовой политики предлагает учесть дополнительные расходы на судебную власть в размере 14,99 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий