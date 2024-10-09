Практика судов
  1. В Украине

Более 2000 поправок поданы в Государственный бюджет на 2025 год — Роксолана Пидласа

10:51, 9 октября 2024
В настоящее время идет обработка поправок в бюджетном комитете, после чего в конце октября ожидается голосование законопроекта в первом чтении.
Более 2000 поправок поданы в Государственный бюджет на 2025 год — Роксолана Пидласа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что принятие бюджета на следующий год находится на этапе рассмотрения поправок в бюджетном комитете. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Мы сделали таблицу. Видим, что народные депутаты в этом году подали более 2000 поправок в государственный бюджет, это где-то на 400 больше, чем в прошлом году, и следующую неделю мы будем их рассматривать в комитете по бюджету. После этого, в конце октября, планируется рассмотрение в первом чтении в сессионном зале Верховной Рады и в конце ноября – голосование во втором чтении и целом», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации.

Добавим, парламентский комитет по вопросам правовой политики предлагает учесть дополнительные расходы на судебную власть в размере 14,99 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада переименовала город Южный в Одесской области в Пивденне вместо предлагаемого названия Порт-Анненталь

Идея переименовать город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь не набрала голосов.

Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет

Но уже мобилизованные до 25 лет ограниченно годные мужчины не смогут уволиться со службы.

Законопроект о сохранении обеспечения для вернувшихся на службу дезертиров входит в противоречие с УПК – ГНЭУ ВР

Верховная Рада одобрила законопроект о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили СЗЧ или дезертирство, а затем вернулись – но он противоречит порядку освобождения их от уголовной ответственности, определенному другим законом.

Председатель суда попросила народных депутатов и Высший совет правосудия спасти суд от коммунальной катастрофы

В суде говорят, что неоднократно обращались в Государственную судебную администрацию по поводу аварийного здания суда, но результата нет.

Верховная Рада приняла закон, объединивший под одним понятием травмы ранение, контузию и увечье как основания определения инвалидности военнослужащего

Законом введен для определения оснований инвалидности или смерти в законе термин «травма», под которым понимается ранение, контузия или увечье.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області