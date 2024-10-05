Верховний суд Бразилії відклав відновлення роботи платформи X через проблеми зі сплатою штрафів

Платформа X стверджує, що штрафи сплачені, але Бразилія вимагає підтвердження.

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Верховний суд Бразилії оголосив, що юристи соціальної медіа-платформи X не сплатили штрафи у належні банки, що призвело до затримки у вирішенні питання про відновлення її діяльності в країні. Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії, що належить мільярдеру Ілону Маску, наполягають, що штрафи були сплачені коректно, і закликають до розблокування платформи на бразильському ринку. Раніше X подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії, стверджуючи, що виконала всі фінансові зобов'язання.

Суддя Верховного суду Александр де Мораєс, реагуючи на запит, вказав на необхідність сплати штрафів у «правильному» банку. Після виконання цих умов генеральний прокурор Бразилії зможе висловити свою думку щодо можливості відновлення роботи платформи.

Адвокати X зазначили, що сплатили штраф у розмірі 28,6 мільйона реалів (близько 5,24 мільйона доларів).

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