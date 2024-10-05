У Житомирі зафіксували масову загибель риби

Екологи нарахували понад 4 млн грн збитків від загибелі риби.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

У Житомирі вздовж берега річки Тетерів у районі Корбутівки фахівці виявили масову загибель риби, повідомляє обласна прокуратура.

За оперативною інформацією, загинула значна кількість риб різних видів, серед яких – лящ, окунь, карась, судак, плітка та інші (майже 4,4 тис екземплярів).

Установлено, що вміст розчинного кисню у воді майже утричі менший нормативного рівня. Також відібрано проби води для лабораторних досліджень. За попередніми підрахунками, рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн.

Матеріали кримінального провадження передані до Житомирського райуправління поліції для досудового розслідування.

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