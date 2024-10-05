В Житомире зафиксировали массовую гибель рыбы

Экологи насчитали более 4 млн грн ущерба от гибели рыбы.

В Житомире вдоль берега реки Тетерев в районе Корбутовки специалисты обнаружили массовую гибель рыбы, сообщает областная прокуратура.

По оперативной информации, погибло значительное количество рыбы разных видов, среди которых – лещ, окунь, карась, судак, плитка и другие (почти 4,4 тыс. экземпляров).

Установлено, что содержание растворимого кислорода в воде почти в три раза меньше нормативного уровня. Также отобраны пробы воды для лабораторных исследований. По предварительным подсчетам, рыбному хозяйству причинен ущерб более чем на 4 млн грн.

Материалы уголовного производства переданы в Житомирское райуправление полиции для досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.