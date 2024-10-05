Практика судов
  1. В Украине

Ждала «русский мир» и пренебрежительно высказывалась об украинцах — экс-директор школы из Житомирщины посадили в тюрьму без испытательного срока

17:06, 5 октября 2024
У учительницы была жесткая антиукраинская позиция, которую высказывала в запрещенной соцсети.
Ждала «русский мир» и пренебрежительно высказывалась об украинцах — экс-директор школы из Житомирщины посадили в тюрьму без испытательного срока
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Житомирщины в апелляции добилась реального наказания бывшей учительнице за отрицание вооруженной агрессии рф.

По результату рассмотрения жалобы апелляционный суд назначил осужденной реальное наказание – 5 лет тюрьмы. По предыдущему приговору ей было определено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Прокурор в суде доказал, что у учительницы Житомирского района была жесткая антиукраинская позиция, которую высказывала в соцсети «одноклассники» на своем аккаунте, созданном еще в 2012 году.

В свое время, по пророссийским убеждениям, по настоянию родителей, ее уволили с должности директора школы.

В период военного положения осужденная проявила необыкновенную активность. Только в течение нескольких месяцев 2022 года распространила ряд видео с категорическим отрицанием вооруженной агрессии рф в Украине. В угоду оккупационным идеологам размещала призывы о моральной поддержке вражеских войск, сборе средств на бронежилеты и квадрокоптеры для них и т.д. Педагог  увлекалась видео о «подвигах» врага, уничтожении им украинской военной техники.

Тексты с возвеличением врагов и пренебрежительным высказыванием об украинцах она распространяла их на своей странице в запрещенной соцсети. 

Совершение осужденной преступления во время вооруженной агрессии рф не только подтверждает ее антиукраинскую позицию, но и создает у врага ошибочное представление об ожиданиях украинцами прихода «русского мира». Это свидетельствует о ее повышенной общественной опасности.

С такой позицией прокурора согласилась коллегия судей и назначила лицу реальное наказание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дополнительная потребность бюджетных средств на судебную власть в 2025 году составляет 15 млрд грн – решение комитета

Парламентский комитет по вопросам правовой политики предлагает учесть дополнительные расходы на судебную власть в размере 14,99 млрд грн.

Нардепка Наталья Пипа зарегистрировала в парламенте законопроект, обязывающий говорить по-украински на перерывах в школе

На всей территории школы ученики, их родители и учителя будут обязаны общаться на украинском языке – Наталья Пипа зарегистрировала законопроект.

Общественному совету международных экспертов продлят полномочия до апреля 2026 года – Комитет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал увеличить срок полномочий ГРМЕ, участвующего в отборе судей ВАКС, ориентировочно до апреля 2026 года.

Женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут брать на военный учет военнообязанных – проект Кабмина

Правительство предлагает брать на военный учет военнообязанных также женщин, которые изъявят такое желание.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва