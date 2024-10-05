Ждала «русский мир» и пренебрежительно высказывалась об украинцах — экс-директор школы из Житомирщины посадили в тюрьму без испытательного срока

У учительницы была жесткая антиукраинская позиция, которую высказывала в запрещенной соцсети.

Прокуратура Житомирщины в апелляции добилась реального наказания бывшей учительнице за отрицание вооруженной агрессии рф.

По результату рассмотрения жалобы апелляционный суд назначил осужденной реальное наказание – 5 лет тюрьмы. По предыдущему приговору ей было определено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Прокурор в суде доказал, что у учительницы Житомирского района была жесткая антиукраинская позиция, которую высказывала в соцсети «одноклассники» на своем аккаунте, созданном еще в 2012 году.

В свое время, по пророссийским убеждениям, по настоянию родителей, ее уволили с должности директора школы.

В период военного положения осужденная проявила необыкновенную активность. Только в течение нескольких месяцев 2022 года распространила ряд видео с категорическим отрицанием вооруженной агрессии рф в Украине. В угоду оккупационным идеологам размещала призывы о моральной поддержке вражеских войск, сборе средств на бронежилеты и квадрокоптеры для них и т.д. Педагог увлекалась видео о «подвигах» врага, уничтожении им украинской военной техники.

Тексты с возвеличением врагов и пренебрежительным высказыванием об украинцах она распространяла их на своей странице в запрещенной соцсети.

Совершение осужденной преступления во время вооруженной агрессии рф не только подтверждает ее антиукраинскую позицию, но и создает у врага ошибочное представление об ожиданиях украинцами прихода «русского мира». Это свидетельствует о ее повышенной общественной опасности.

С такой позицией прокурора согласилась коллегия судей и назначила лицу реальное наказание.

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