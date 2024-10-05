Чекала «руський мир» та зневажливо висловлювалася про українців — ексдиректорку школи із Житомирщини ув’язнять без іспитового терміну

Вчителька мала жорстку антиукраїнську позицію, яку висловлювала у забороненій соцмережі.

Прокуратура Житомирщини в апеляції домоглася реального покарання колишній вчительці за заперечення збройної агресії рф.

За результатом розгляду скарги апеляційний суд призначив засудженій реальне покарання – 5 років ув’язнення. За попереднім вироком їй було визначено 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Прокурор у суді довів, що вчителька Житомирського району мала жорстку антиукраїнську позицію, яку висловлювала у соцмережі «однокласнікі» на своєму акаунті, створеному ще у 2012 році.

Свого часу, за проросійські переконання, за наполяганням батьків, її звільнили з посади директора школи.

У період воєнного стану засуджена проявила особливу активність. Лише протягом декількох місяців 2022 року поширила низку відео з категоричним запереченням збройної агресії рф в Україні. На догоду окупаційним ідеологам розміщувала заклики про моральну підтримку ворожих військ, збір коштів на бронежилети і квадрокоптери для них тощо. Педагог захоплювалася відео про «подвиги» ворога, знищення ним української військової техніки.

Тексти із возвеличенням ворогів та зневажливим висловлюванням про українців вона поширювала їх на своїй сторінці у забороненій соцмережі.

Скоєння засудженою злочину під час збройної агресії рф не лише підтверджує її антиукраїнську позицію, а й створює у ворога хибну уяву про очікування українцями приходу «руського міра». Це свідчить про її підвищену суспільну небезпеку.

З такою позицією прокурора погодилася колегія суддів та призначила особі реальне покарання.

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