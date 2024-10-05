На Київщині чоловіка, який вистрелив в безпритульного собаку, притягнули до відповідальності

Чоловік з пневматичної зброї здійснив постріл по безпритульній собаці.

Бориспільським міськрайонним судом Київської області розглянуто матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який, будучи власником пневматичної зброї, здійснив постріл по безпритульній собаці в населеному пункті, чим порушив вимоги ст. 7 Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження». Про це повідомляє пресслужба суду.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 89 КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3 400 гривень, з конфіскацією пристрою для відстрілу патронів. Крім того, він сплатить судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.

З повним текстом постанови можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/7391/24.

Нагадаємо, що ККС ВС констатував, що кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, які через недбалість їхнього власника вільно перебували за межами домоволодіння, несе власник цих тварин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.