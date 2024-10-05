Куди наступатиме рф після Вугледару — у британській розвідці дали прогноз

У розвідці Британії припускають, що ворог, ймовірно, продовжить наступ на село Богоявленка та велике селище Велика Новосілка.

Після окупації Вугледара на Донеччині російські загарбники, ймовірно, не зупиняться і продовжать свій наступ. Про це повідомила британська розвідка.

Під потенційною загрозою можуть опинитися село Богоявленка та селище Велика Новосілка. Наступ очікується у найближчі тижні.

Зазначається, що 1 жовтня окупанти захопили місто Вугледар на перетині двох ключових фронтів - Запорізького та Донецького. Захоплення відбулося незабаром після того, як окупанти поновили наступальну кампанію у вересні. До кінця місяця війська майже оточили Вугледар та змусили Сили оборони України відступити.

Як повідомляється, рф робила спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат. Місто розташоване на височині, що робило його гарною позицією з погляду оборони.

За даними британської розвідки "ймовірно, російські війська спробують продовжити наступ найближчими тижнями".

"На заході однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка", - заявили у Міноборони Британії.

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