Про які обставини в житті потрібно повідомляти ПФУ для отримання житлової субсидії – пояснення

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни, що можуть вплинути на право отримання субсидії. Це передбачено Положенням про порядок призначення субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, пише ПФУ.
До таких змін належать:
Отримувачі субсидій повинні інформувати органи Пенсійного фонду протягом 30 днів з моменту виникнення таких обставин.
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