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Про які обставини в житті потрібно повідомляти ПФУ для отримання житлової субсидії – пояснення

15:17, 5 жовтня 2024
Отримувачі субсидій зобов'язані інформувати Пенсійний фонд про деякі зміни, що впливають на виплати.
Про які обставини в житті потрібно повідомляти ПФУ для отримання житлової субсидії – пояснення
Джерело фото: НАЗК
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Громадяни, яким призначено житлову субсидію, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни, що можуть вплинути на право отримання субсидії. Це передбачено Положенням про порядок призначення субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, пише ПФУ.

До таких змін належать:

  • Зміни в складі зареєстрованих у житлі осіб або їх соціальному статусі.
  • Зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг чи умов їх надання.
  • Придбання майна чи здійснення покупок на суму понад 50 тисяч гривень.
  • Відкриття депозиту або операції з валютою, що перевищують 100 тисяч гривень.
  • Перебування за кордоном члена домогосподарства більше 60 днів.

Отримувачі субсидій повинні інформувати органи Пенсійного фонду протягом 30 днів з моменту виникнення таких обставин.

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