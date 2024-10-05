О каких обстоятельствах в жизни нужно сообщать ПФУ для получения жилищной субсидии – объяснение

Получатели субсидий обязаны информировать Пенсионный фонд о некоторых изменениях, влияющих на выплаты.

Источник фото: НАПК

Граждане, которым назначена жилищная субсидия, должны сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях, которые могут повлиять на право получения субсидии. Это предусмотрено Положением о порядке назначения субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины, пишет ПФУ.

К таким изменениям относятся:

Изменения в составе зарегистрированных в жилье лиц или их социальном статусе.

Изменения в перечне получаемых жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления.

Приобретение имущества или совершение покупок на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Открытие депозита или операции с валютой, превышающие 100 тысяч гривен.

Пребывание за границей члена домохозяйства более 60 дней.

Получатели субсидий должны информировать органы Пенсионного фонда в течение 30 дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.