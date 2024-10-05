О каких обстоятельствах в жизни нужно сообщать ПФУ для получения жилищной субсидии – объяснение

Граждане, которым назначена жилищная субсидия, должны сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях, которые могут повлиять на право получения субсидии. Это предусмотрено Положением о порядке назначения субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины, пишет ПФУ.
К таким изменениям относятся:
Получатели субсидий должны информировать органы Пенсионного фонда в течение 30 дней с момента возникновения таких обстоятельств.
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