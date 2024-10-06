Как действовать при укусе животного и где получить бесплатную помощь, – объяснение Минздрава

Бешенство - это смертельная вирусная инфекция, которая может быть предупреждена с помощью своевременной вакцинации. Министерство здравоохранения Украины напоминает, как правильно действовать в случае укуса, царапин или обслюнявления животными, и где можно получить антирабическую помощь.
По данным Минздрава, каждый пациент, которого укусило или обслюнявило животное, имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Для этого необходимо обратиться в медицинские учреждения, оказывающие антирабическую помощь, которые определены в каждой области.
Основные шаги после укуса животного:
Что оценивает врач:
Важно! Даже при попадании слюны животного на поврежденную кожу, стоит начать лечение. Антирабическая вакцинация является эффективной в 96-99% случаев, поэтому важно действовать немедленно после укуса.
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