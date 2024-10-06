Как действовать при укусе животного и где получить бесплатную помощь, – объяснение Минздрава

Каждый пациент имеет право на бесплатное лечение.

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Бешенство - это смертельная вирусная инфекция, которая может быть предупреждена с помощью своевременной вакцинации. Министерство здравоохранения Украины напоминает, как правильно действовать в случае укуса, царапин или обслюнявления животными, и где можно получить антирабическую помощь.

По данным Минздрава, каждый пациент, которого укусило или обслюнявило животное, имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Для этого необходимо обратиться в медицинские учреждения, оказывающие антирабическую помощь, которые определены в каждой области.

Основные шаги после укуса животного:

Немедленно обработайте рану: Тщательно промойте пораженное место водой с мылом в течение не менее 10 минут.

Примените стерильную повязку: После обработки раны наложите стерильный бинт или повязку.

Обратитесь к врачу: Немедленно обратитесь к травматологу или хирургу в ближайшем учреждении, оказывающем антирабическую помощь.

Что оценивает врач:

Медицинский осмотр включает определение обстоятельств укуса, типа животного, места происшествия и возможность наблюдения за животным. Врач также оценивает раны, особенно опасные глубокие или рваные раны, и принимает решение о вакцинации.

Важно! Даже при попадании слюны животного на поврежденную кожу, стоит начать лечение. Антирабическая вакцинация является эффективной в 96-99% случаев, поэтому важно действовать немедленно после укуса.

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