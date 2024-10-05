В Украине заминировано около 174 тысяч квадратных километров – МОУ

В Украине остается заминированными 128 тысяч квадратных километров суши.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Сейчас в Украине заминировано около 128 тысяч квадратных километров суши и 14 тысяч квадратных километров акватории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, минная угроза существенно влияет на безопасность более 6 миллионов украинцев. Заминирование негативно сказывается на гражданском населении, сельском хозяйстве, промышленности и экономическом развитии пострадавших регионов.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что потенциально опасными остаются около 174 тысяч квадратных километров. Он подчеркнул, что разминирование может длиться десятилетиями, однако Украина стремится завершить этот процесс в ближайшие годы.

«Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев», - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля.

Источник фото: Министерство обороны Украины

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