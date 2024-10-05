В Україні заміновано близько 174 тисяч квадратних кілометрів — МОУ

В Україні залишається замінованими 128 тисяч квадратних кілометрів суші.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Наразі в Україні заміновано близько 128 тисяч квадратних кілометрів суші та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними відомства, мінна загроза суттєво впливає на безпеку понад 6 мільйонів українців. Замінування негативно позначається на цивільному населенні, сільському господарстві, промисловості та економічному розвитку постраждалих регіонів.

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що потенційно небезпечними залишаються близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Він підкреслив, що розмінування може тривати десятиліттями, проте Україна прагне завершити цей процес у найближчі роки.

«Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців», — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.