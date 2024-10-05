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В Україні заміновано близько 174 тисяч квадратних кілометрів — МОУ

14:59, 5 жовтня 2024
В Україні залишається замінованими 128 тисяч квадратних кілометрів суші.
В Україні заміновано близько 174 тисяч квадратних кілометрів — МОУ
Джерело фото: Міністерство оборони України
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Наразі в Україні заміновано близько 128 тисяч квадратних кілометрів суші та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними відомства, мінна загроза суттєво впливає на безпеку понад 6 мільйонів українців. Замінування негативно позначається на цивільному населенні, сільському господарстві, промисловості та економічному розвитку постраждалих регіонів.

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що потенційно небезпечними залишаються близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Він підкреслив, що розмінування може тривати десятиліттями, проте Україна прагне завершити цей процес у найближчі роки.

«Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців», — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля.

Джерело фото:  Міністерство оборони України

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Міноборони

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