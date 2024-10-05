ЗСУ вразили три командні пункти рф за допомогою Storm Shadow та GMLRS

Знищено командні пункти російських мотострілецьких бригад та армії.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України успішно завдали удари по командних пунктах російських 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також по командному пункту 2-ї загальновійськової армії рф. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За їхніми даними, бойові операції провели підрозділи Повітряних сил, ракетних військ та артилерії у тісній взаємодії з іншими компонентами Сил оборони. Для ударів використали ракети Storm Shadow та реактивні снаряди GMLRS.

«Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…», – додали в Генштабі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.