ВСУ поразили три командных пункта рф с помощью Storm Shadow и GMLRS

Уничтожены командные пункты российских мотострелковых бригад и армии.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины успешно нанесли удары по командным пунктам российских 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также по командному пункту 2-й общевойсковой армии рф. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По их данным, боевые операции провели подразделения Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии в тесном взаимодействии с другими компонентами Сил обороны. Для ударов использовали ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды GMLRS.

«Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Уничтожение оккупантов продолжается. Дальше будет...», - добавили в Генштабе.

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