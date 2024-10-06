Як діяти при укусі тварини та де отримати безоплатну допомогу, – пояснення МОЗ

Кожен пацієнт має право на безкоштовне лікування.

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Сказ – це смертельна вірусна інфекція, яка може бути попереджена за допомогою своєчасної вакцинації. Міністерство охорони здоров’я України нагадує, як правильно діяти у разі укусу, подряпин або обслинення тваринами, і де можна отримати антирабічну допомогу.

За даними МОЗ, кожен пацієнт, якого вкусила чи обслинила тварина, має право на безоплатну медичну допомогу. Для цього необхідно звернутися до медичних закладів, які надають антирабічну допомогу, що визначені у кожній області.

Основні кроки після укусу тварини:

Негайно обробіть рану: Ретельно промийте уражене місце водою з милом протягом щонайменше 10 хвилин.

Застосуйте стерильну пов’язку: Після обробки рани накладіть стерильний бинт або пов'язку.

Зверніться до лікаря: Негайно зверніться до травматолога або хірурга у найближчому закладі, що надає антирабічну допомогу.

Що оцінює лікар:

Медичний огляд включає визначення обставин укусу, типу тварини, місця події та можливість спостереження за твариною. Лікар також оцінює рани, особливо небезпечні глибокі або рвані рани, і приймає рішення щодо вакцинації.

Важливо! Навіть при потраплянні слини тварини на пошкоджену шкіру, варто розпочати лікування. Антирабічна вакцинація є ефективною у 96–99% випадків, тому важливо діяти негайно після укусу.

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