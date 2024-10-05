Куда будет наступать рф после Угледара — в британской разведке дали прогноз

В разведке Британии предполагают, что враг, вероятно, продолжит наступление на село Богоявленка и большой поселок Большая Новоселка.

После оккупации Угледара в Донецкой области российские захватчики, вероятно, не остановятся и продолжат свое наступление. Об этом сообщила британская разведка.

Под потенциальной угрозой могут оказаться село Богоявленка и поселок Большая Новоселка. Наступление ожидается в ближайшие недели.

Отмечается, что 1 октября оккупанты захватили город Угледар на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого. Захват произошел вскоре после того, как оккупанты возобновили наступательную кампанию в сентябре. К концу месяца войска почти оцепили Угледар и заставили Силы обороны Украины отступить.

Как сообщается, рф предпринимала попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, понеся при этом большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.

По данным британской разведки "вероятно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели".

"На западе одной из вероятных целей является Большая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км севернее находится Богоявленка", - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.