В Киевской области мужчину, который выстрелил в беспризорную собаку, привлекли к ответственности

Мужчина из пневматического оружия произвел выстрел по беспризорной собаке.

Бориспольским горрайонным судом Киевской области рассмотрены материалы о привлечении к административной ответственности мужчины, который, являясь владельцем пневматического оружия, произвел выстрел по беспризорной собаке в населенном пункте, чем нарушил требования ст. 7 Закона Украины "О защите животных от жесткого обращения". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исследовав письменные материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 89 КУоАП и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3 400 гривен, с конфискацией устройства для отстрела патронов. Кроме того, он оплатит судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в ЕГРСР №359/7391/24.

Напомним, что КУС ВС констатировал, что уголовную ответственность за телесные повреждения, причиненные собаками, которые из-за халатности их владельца свободно находились за пределами домовладения, несет владелец этих животных.

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