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Верховный суд Бразилии отложил возобновление работы платформы X из-за проблем с уплатой штрафов

17:59, 5 октября 2024
Платформа X утверждает, что штрафы уплачены, но Бразилия требует подтверждения.
Верховный суд Бразилии отложил возобновление работы платформы X из-за проблем с уплатой штрафов
Источник фото: iPress.ua
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Верховный суд Бразилии объявил, что юристы социальной медиа-платформы X не оплатили штрафы в надлежащие банки, что привело к задержке в решении вопроса о возобновлении ее деятельности в стране. Об этом сообщает Reuters.

Представители компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, настаивают, что штрафы были уплачены корректно, и призывают к разблокированию платформы на бразильском рынке. Ранее X подала новый запрос на восстановление своих услуг в Бразилии, утверждая, что выполнила все финансовые обязательства.

Судья Верховного суда Александр де Мораес, реагируя на запрос, указал на необходимость уплаты штрафов в «правильном» банке. После выполнения этих условий генеральный прокурор Бразилии сможет высказать свое мнение о возможности возобновления работы платформы.

Адвокаты X отметили, что оплатили штраф в размере 28,6 миллиона реалов (около 5,24 миллиона долларов).

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Суд Бразилия

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