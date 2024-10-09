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Суд в Бразилии разблокировал соцсеть X

11:34, 9 октября 2024
Решение о разблокировке соцсети Илона Маска в Бразилии было принято после того, как платформа выполнила требования суда.
Суд в Бразилии разблокировал соцсеть X
Фото: gctv.com
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Во вторник, 8 октября, Федеральный верховный суд Бразилии дал разрешение социальной сети X на возобновление работы в стране.

В постановлении судьи Алешандре де Мораэса сказано, что платформа, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, выполнила все необходимые требования для снятия блокировки.

Руководство X приветствовало это решение.

«X с гордостью возвращается в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело первостепенное значение на протяжении всего этого процесса. Мы будем продолжать защищать свободу слова в рамках закона везде, где мы работаем», - говорится в заявлении.

Ранее Верховный суд Бразилии отложил возобновление работы платформы X из-за проблем с уплатой штрафов.

Напомним, Бразилия оштрафовала соцсеть X Илона Маска на $920 тысяч.

Добавим, Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране.

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Илон Маск

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