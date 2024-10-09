Сельский голова на Буковине «заработал» четверть миллиона на закупке котлов для учебных заведений

Главу одной из сельских общин Черновицкой области подозревают в закупке товаров для школ по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что 64-летний глава сельского совета подписал расходные накладные, в которые были внесены ложные сведения о стоимости твердотопливных котлов и сроке их доставки в школы.
Чтобы завладеть средствами из бюджета общества, он завышал цену товара, срок их прибытия и подделывал для этого служебные документы.
В общей сложности ущерб общине достиг почти 250 тысяч гривен.
Чиновник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного со служебным подлогом документов.
Сейчас ему объявили подозрения по ч. 4 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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