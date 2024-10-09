Сельский голова на Буковине «заработал» четверть миллиона на закупке котлов для учебных заведений

Ущерб общине достиг почти 250 тысяч гривен.

Главу одной из сельских общин Черновицкой области подозревают в закупке товаров для школ по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 64-летний глава сельского совета подписал расходные накладные, в которые были внесены ложные сведения о стоимости твердотопливных котлов и сроке их доставки в школы.

Чтобы завладеть средствами из бюджета общества, он завышал цену товара, срок их прибытия и подделывал для этого служебные документы.

В общей сложности ущерб общине достиг почти 250 тысяч гривен.

Чиновник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного со служебным подлогом документов.

Сейчас ему объявили подозрения по ч. 4 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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