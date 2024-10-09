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В Украине открыли 15 уголовных дел об экоциде

15:46, 9 октября 2024
Украина первой в мире собирает доказательства экологических преступлений.
В Украине открыли 15 уголовных дел об экоциде
Источник фото: АрміяInform
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Как отметили в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, сегодня почти 27% территории Украины временно оккупированы, а российские войска ежедневно нарушают международные конвенции, в частности Конвенцию о химическом оружии.

Этот постоянный террор имеет колоссальные экологические последствия, которые уже привели к более чем 57 миллиардам долларов ущерба для окружающей среды.

«В Украине открыто 15 уголовных дел об экоциде, и мы первыми в мире собираем доказательства экологических преступлений», - подчеркнула председатель подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман.

Кроме того, в Комитете отмечают, что наша страна также столкнулась с рекордными выбросами парниковых газов: за два года полномасштабного вторжения объемы выбросов превысили годовые выбросы 175 стран.

«Это эквивалентно тому, что 90 миллионов автомобилей работали бы без остановки круглый год или что работало бы 260 угольных электростанций на 200 МВт каждая», - говорится в сообщении.

Следовательно, подчеркивают в Комитете Рады, экологические последствия этой войны являются катастрофическими и требуют немедленной международной реакции.

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