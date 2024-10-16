У Берліні Байден обговорить з Шольцом, Макроном та Стармером подальшу підтримку України

Країни розглядатимуть майбутню військову підтримку для Києва.

Президент США Джо Байден, який на цьому тижні відвідає Берлін, планує зустрітися із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очікується що політики обговорять подальшу допомогу для України, пише CNN, посилаючись на трьох західних посадовців.

За даними джерел, «головні» постачальники зброї Україні розглядатимуть майбутню військову підтримку для Києва.

Чотири лідери планували зустрітися ще минулого тижня з Президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі «Рамштайн». Зустріч була скасована, оскільки президент Байден відклав свою закордонну поїздку через ураган «Мілтон».

Нагадаємо, що через перенесення візиту Байдена також було скасоване засідання «Рамштайн» з оборони України.

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