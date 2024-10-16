Какие документы нужны для освобождения от туристического сбора

Оба должны предоставить налоговому агенту копии соответствующих документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории, при этом путевки или курсовки могут быть в оригинале.

Главное управление ГНС в Черкасской области рассказало, какие документы необходимы для освобождения от туристического сбора.

Так, плательщиками туристического сбора не могут быть:

лица, постоянно проживающие, в том числе на условиях договоров найма, в селе, поселке или городе, советами которых установлен такой сбор;

лица определены пп. «в» пп. 14.1.213 НКУ, прибывшие в командировку или временно размещаемые в местах проживания (ночевки), определенных пп. «б» пп. 268.5.1 НКУ, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

лица с инвалидностью; дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

ветераны войны;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую практику и аккредитацию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения;

дети младше 18 лет;

детские лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения; члены семьи физического лица первой и/или второй степени родства, определенные в соответствии с пп. 14.1.263 НКУ, которые временно размещаются таким физическим лицом в местах проживания (ночлега), определенных пп. "б" пп. 268.5.1 НКУ, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

взятые на учет как внутренне перемещенные лица, временно размещаемые в местах проживания (ночлеге), определенных пп. 268.5.1 НКУ, а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица как адрес фактического места их проживания/нахождения.

Согласно п. 9 ст. 2 Закона Украины от 05.11.2021 №1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине» с изменениями и дополнениями документы, в которые вносятся сведения о месте жительства – паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.

Статьей 759 ГКУ определено, что проживание на условиях договора найма может быть подтверждено договором найма (аренды) жилья.

Согласно п. 1 разд. II Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Минфина от 13.03.1998 №59 с изменениями и дополнениями, пребывание лица в командировке подтверждается приказом (распоряжением) руководителя этого предприятия или его заместителя (направление в командировку государственного служащего осуществляется руководителем государственной) службы), в котором указываются цель выезда, задачи (при необходимости), пункт назначения (город или города назначения, другие населенные пункты, наименование предприятия, учреждения или организации, куда командируется работник), срок (дата выезда в командировку и дата прибытия из командировки), источник финансового обеспечения командировочных расходов, а также в случае необходимости другие ключевые моменты (вид транспорта, информация о дополнительных ограничениях относительно сумм и целей использования средств, предоставленных на командировку, в случае их установления руководителем и т.п.), после утверждения сметы расходов. В случае направления работника предприятия в служебную командировку по приглашению подается его копия и при наличии программа мероприятий.

Лица с инвалидностью, дети – лица с инвалидностью подтверждают свой статус соответствующими справками и/или удостоверениями (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией согласно пп. 1.6 п. 1 приказа Минздрава от 30.07.2012 №577 «Об утверждении форм первичной документации , используемого в медико-социальных экспертных комиссиях» с изменениями и дополнениями, удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь в соответствии с приказом Министерства социальной политики Украины от 11.01.2019 №35 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи, учета и хранения удостоверений для лиц , получающих государственную социальную помощь в соответствии с Законами Украины 16.11.2000 №2109-III «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» с изменениями и дополнениями и от 18.05.2004 №1727-IV «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью с изменениями и дополнениями, пенсионное удостоверение с сведениями об инвалидности в соответствии с разд. ІІ Порядка оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение лицу пенсии, утвержденного постановлением правления ПФУ от 03.11.2017 №26-1 с изменениями и дополнениями), а лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей – лиц с инвалидностью ( не более одного сопровождающего), – документом, удостоверяющим такое лицо.

Лица, принадлежащие к ветеранам войны, подтверждают свой статус соответствующим удостоверением (ст. 18 Закона Украины от 22.10.1993 №3551-ХІІ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями, пп. 3 и 4 Положения « О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов с изменениями и дополнениями, утвержденного постановлением КМУ от 12.05.1994 №302 с изменениями и дополнениями).

Лица, относящиеся к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подтверждают свой статус соответствующим удостоверением (ст. 9 разд. II Закона Украины от 28.02.1991 №796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» из изменениями и дополнениями, п. 2 постановления КМУ от 11.07.2018 №551 «Некоторые вопросы выдачи удостоверений пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и другим категориям граждан» с изменениями и дополнениями).

Наличие путевки или курсовки в санатории и пансионаты и свидетельство о рождении детей младше 18 лет является основанием для предоставления льготы по уплате туристического сбора.

Члены семьи физического лица первой и/или второй степени родства подтверждают свой статус свидетельствами, выданными в соответствии с Законом Украины от 01.07.2010 №2398-VІ «О государственной регистрации актов гражданского состояния» с изменениями и дополнениями.

Учитывая изложенное, в целях подтверждения освобождения от уплаты туристического сбора лицо должно предоставить налоговому агенту копии соответствующих документов, подтверждающих принадлежность этого лица к льготной категории, при этом путевки или курсовки могут находиться в оригинале.

Лицо, не предоставившее соответствующих документов, удостоверяющих его принадлежность к льготной категории, является плательщиком туристического сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.