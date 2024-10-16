Николаев, Херсон и значительная часть областей обесточены

Энергетики работают над решением аварийного обесточивания в Николаеве и Херсоне.

16 октября в Николаеве и части Николаевской области произошло масштабное обесточивание, которое коснулось около 272 тысяч потребителей. Об этом сообщила пресс-служба «Николаевоблэнерго», отметив, что ситуация возникла из-за аварии в высоковольтных сетях.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что причина обесточивания не связана с российскими обстрелами, и аварию планируют устранить в ближайшие часы.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла в Херсоне, где электричество пропало по всему городу. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко подтвердил, что причины обесточивания сейчас выясняются.

После 9 утра председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что восстановление электроснабжения уже продолжается. «Сейчас в соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области», - отметил он.

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