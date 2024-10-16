Практика судов
  1. В Украине

Николаев, Херсон и значительная часть областей обесточены

10:27, 16 октября 2024
Энергетики работают над решением аварийного обесточивания в Николаеве и Херсоне.
Николаев, Херсон и значительная часть областей обесточены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 октября в Николаеве и части Николаевской области произошло масштабное обесточивание, которое коснулось около 272 тысяч потребителей. Об этом сообщила пресс-служба «Николаевоблэнерго», отметив, что ситуация возникла из-за аварии в высоковольтных сетях.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что причина обесточивания не связана с российскими обстрелами, и аварию планируют устранить в ближайшие часы.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла в Херсоне, где электричество пропало по всему городу. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко подтвердил, что причины обесточивания сейчас выясняются.

После 9 утра председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что восстановление электроснабжения уже продолжается. «Сейчас в соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

энергетика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья подала в суд на председателя суда из-за того, что ее не отпустили на конференцию – решение суда

Уникальный иск по проблеме командировок судей в рабочее время на конференции и семинары рассмотрели в Донецкой области.

Для мониторинга грантовых проектов будет создан открытый Реестр проектов и программ международной технической помощи – Кабмин

Целью создания открытого Реестра проектов и программ международной технической помощи является автоматизация процесса привлечения и использования донорской помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов и аккредитации исполнителей.

Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

Нотариусы должны будут подавать в налоговую данные о выданных свидетельствах на наследство и заверенных договорах дарения

Стало известно, какие изменения для нотариусов предусматривает закон о повышении налогов.

Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – стала известна финальная редакция закона о повышении налогов

Закон о повышении налогов подписал спикер – какие ставки военного сбора предусматривает финальная редакция.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду