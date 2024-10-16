Миколаїв, Херсон та значна частина областей знеструмлені

Енергетики працюють над вирішенням аварійного знеструмлення в Миколаєві та Херсоні.

16 жовтня в Миколаєві та частині Миколаївської області сталося масштабне знеструмлення, яке торкнулося близько 272 тисяч споживачів. Про це повідомила пресслужба «Миколаївобленерго», зазначивши, що ситуація виникла через аварію у високовольтних мережах.

Енергетики вже організували аварійно-відновлювальні роботи. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що причина знеструмлення не пов'язана з російськими обстрілами, і аварію планують усунути в найближчі години.

Крім того, аналогічна ситуація сталася в Херсоні, де електрика зникла по всьому місту. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив, що причини знеструмлення наразі з'ясовуються.

Після 9 ранку голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що відновлення електропостачання вже триває. «Наразі у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять Херсон та частину нашої області», – зазначив він.

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