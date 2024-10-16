Домашній арешт — коли застосовується та як працює

Черкаський апеляційний суд пояснив, що таке домашній арешт і як він працює.
Домашній арешт є одним із видів запобіжних заходів, який застосовується до підозрюваних або обвинувачених осіб у кримінальних провадженнях. Суть цього заходу полягає у забороні залишати житло цілодобово або в певний період доби. Такий захід застосовується, коли особа підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Коли застосовується домашній арешт?
Домашній арешт може бути застосований, якщо:
Особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено позбавлення волі.
Існують підстави вважати, що особа може:
- Сховатися від слідства або суду;
- Вплинути на свідків;
- Продовжити кримінальну діяльність.
Як працює домашній арешт?
Ухвала суду: Рішення про застосування домашнього арешту приймає слідчий суддя або суд.
Передача ухвали: Ухвала передається органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного або обвинуваченого.
Постановка на облік: Поліція зобов'язана поставити особу на облік і повідомити про це слідчого або суд.
Контроль
Працівники поліції мають право:
- З’являтися до житла особи;
- Вимагати пояснень;
- Використовувати електронні засоби контролю.
Скільки триває домашній арешт?
Максимальний строк: Зазвичай домашній арешт не може тривати більше двох місяців.
Продовження строку: У виняткових випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців загалом.
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