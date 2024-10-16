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Домашній арешт — коли застосовується та як працює

11:57, 16 жовтня 2024
Суд роз’яснив всі нюанси домашнього арешту.
Домашній арешт — коли застосовується та як працює
Фото: aktualno.km.ua
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Черкаський апеляційний суд пояснив, що таке домашній арешт і як він працює.

Домашній арешт є одним із видів запобіжних заходів, який застосовується до підозрюваних або обвинувачених осіб у кримінальних провадженнях. Суть цього заходу полягає у забороні залишати житло цілодобово або в певний період доби. Такий захід застосовується, коли особа підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Коли застосовується домашній арешт?

Домашній арешт може бути застосований, якщо:

Особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено позбавлення волі.

Існують підстави вважати, що особа може:

- Сховатися від слідства або суду;

- Вплинути на свідків;

- Продовжити кримінальну діяльність.

Як працює домашній арешт?

Ухвала суду: Рішення про застосування домашнього арешту приймає слідчий суддя або суд.

Передача ухвали: Ухвала передається органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного або обвинуваченого.

Постановка на облік: Поліція зобов'язана поставити особу на облік і повідомити про це слідчого або суд.

Контроль

Працівники поліції мають право:

- З’являтися до житла особи;

- Вимагати пояснень;

- Використовувати електронні засоби контролю.

Скільки триває домашній арешт?

Максимальний строк: Зазвичай домашній арешт не може тривати більше двох місяців.

Продовження строку: У виняткових випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців загалом.

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