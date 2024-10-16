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Суд повернув барельєф «Архангел Михаїл» до Національного музею історії України

20:18, 16 жовтня 2024
Господарський суд Києва повернув «Архангела Михаїла» з Музею історії до Національного музею.
Суд повернув барельєф «Архангел Михаїл» до Національного музею історії України
Джерело фото: kyiv24.news
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Господарський суд Києва ухвалив рішення про повернення барельєфа «Архангел Михаїл» кінця XVII століття з Музею історії Києва до Національного музею історії України. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Цього року історичний музей планує відзначити 125-річчя свого заснування та організувати ряд ювілейних заходів, серед яких виставковий проект «Хто як Бог? Образ Архистратига Михаїла в національній історії та культурі». Барельєф «Архангел Михаїл» стане одним з ключових експонатів цієї виставки, як зазначено у тематико-експозиційному плані.

Згідно з інформацією міністерства, артефакт було тимчасово передано Музею історії Києва у 1982 році під час його створення. Термін договору про тимчасове зберігання барельєфа, укладеного у 2019 та 2020 роках, завершився у березні 2024 року.

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