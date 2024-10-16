Суд вернул барельеф «Архангел Михаил» в Национальный музей истории Украины

Хозяйственный суд Киева вернул «Архангела Михаила» из Музея истории в Национальный музей.

Источник фото: kyiv24.news

Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении барельефа «Архангел Михаил» конца XVII века из Музея истории Киева в Национальный музей истории Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

В этом году исторический музей планирует отметить 125-летие своего основания и организовать ряд юбилейных мероприятий, среди которых выставочный проект «Кто как Бог? Образ Архистратига Михаила в национальной истории и культуре». Барельеф «Архангел Михаил» станет одним из ключевых экспонатов этой выставки, как указано в тематико-экспозиционном плане.

Согласно информации министерства, артефакт был временно передан Музею истории Киева в 1982 году во время его создания. Срок договора о временном хранении барельефа, заключенного в 2019 и 2020 годах, завершился в марте 2024 года.

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