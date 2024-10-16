Илон Маск инвестировал $75 миллионов в поддержку Дональда Трампа

Политический комитет PAC America получил $75 миллионов от Илона Маска для поддержки республиканского кандидата Трампа.

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Американский миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск пожертвовал примерно $75 миллионов в свой политический комитет PAC America, который поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Эти данные были обнародованы в федеральных отчетах, сообщает издание The Hill.

С июня PAC America уже потратил более $102,2 миллиона на президентскую гонку, значительную часть которых составили расходы на поддержку Трампа и кампании против вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, комитет потратил около $8,9 миллиона на дискредитацию действующего президента Джо Байдена до его выхода из гонки.

Отмечается, что PAC America за короткое время стал седьмым по величине внешних расходов в избирательном цикле 2024 года. Взносы в комитет сделали и близкие союзники Маска, в частности соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнеры Sequoia Capital Дуг Леоне и Шон Магуайр, а также криптоинвесторы Кэмерон и Тайлер Винклвосс.

Согласно отчету, Маск совершил три взноса в PAC America на общую сумму $15 миллионов в июле, три взноса на $30 миллионов в августе и еще один взнос на $30 миллионов в сентябре. Это первый отчет, который Super PAC обязан подать с середины июля, следующий отчет ожидается 24 октября.

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