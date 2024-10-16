На Львовщине произошел масштабный пожар на автобусном заводе

Спасатели боролись с огнем всю ночь, площадь возгорания – 1500 м².

Источник фото: Львовский городской совет

В ночь на 16 октября во Львовской области произошел крупный пожар на территории автобусного завода, где загорелись складские помещения. Об инциденте сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

«88 спасателей на 17 пожарных машинах сегодня ночью боролись с огнем на складских помещениях на территории автобусного завода», - говорится в сообщении.

Пожар возник на пилораме около двух часов ночи. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь был полностью ликвидирован через несколько часов.

К счастью, пострадавших нет, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

Источник фото: Львовский городской совет

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