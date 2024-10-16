В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина»

США не подтверждают, но обеспокоены возможным привлечением северокорейских военных на стороне россии в войну в Украине.

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В США обеспокоены возможными сообщениями об участии военных из Северной Кореи в войне против Украины на стороне россии. Об этом заявили представители Госдепартамента США Мэтью Миллер и советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби в интервью «Голосу Америки».

По словам Миллера, Белый дом пока не имеет независимого подтверждения этой информации, однако сам факт таких сообщений вызывает беспокойство. «Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне россии. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим месяцы, которые прорастали, укреплялись и углублялись», - отметил Миллер.

Джон Кирби отметил, что даже без подтверждения информации важно оценивать ее в контексте значительных потерь, которые россия несет на поле боя. Он отметил, что если участие северокорейских военных подтвердится, это «может означать новые уровни отчаяния путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине».

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Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

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