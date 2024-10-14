Владимир Зеленский заявил, что КНДР «фактически включилась» в войну против Украины

По словам Владимира Зеленского, россия планирует включить войска Северной Кореи в войну в Украине уже осенью-зимой.

У главного управления разведки Министерства обороны Украины есть информация, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР относительно намерений россиян на осень – зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи», – заявил Глава государства.

По его словам, разведчики говорили об отношениях москвы с некоторыми другими странами, которые «инвестируют в затягивание войны». Кроме того, речь шла об отношениях Украины с партнерами и возможных шагах, которые могут помочь обороняться и «при всем добиваться результата».

Зеленский добавил, что дал «конкретные задачи» Силам безопасности и обороны, правительству и дипломатам.

«Кто бы ни помогал россии, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это может быть. Именно так и будет», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку в рф. Их могут опрокинуть на фронт до конца года.

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