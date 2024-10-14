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Володимир Зеленський заявив, що КНДР «фактично включилась» у війну проти України

19:46, 14 жовтня 2024
За словами Володимира Зеленського, рф планує залучити війська Північної Кореї у війну в Україні вже восени-взимку.
Володимир Зеленський заявив, що КНДР «фактично включилась» у війну проти України
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь розвідок — Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь — зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», — заявив Глава держави.

За його словами, розвідники казали про відносини москви з деякими іншими країнами, які «інвестують у затягування війни». Окрім того, йшлося про відносини України з партнерами та ймовірні кроки, які можуть допомогти оборонятись і «попри все досягати результату».

Зеленський додав, що дав «конкретні завдання» Силам безпеки та оборони, уряду і дипломатам.

«Хоч би хто допомагав росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде», — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кілька тисяч військових із Північної Кореї проходять підготовку в рф. Їх можуть перекинути на фронт до кінця року. 

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Україна КНДР Володимир Зеленський

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