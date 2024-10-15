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Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

07:50, 15 жовтня 2024
Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.
Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд
Фото: Галицький кореспондент
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Земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія належать на праві спільної сумісної власності співвласникам жилого будинку, які визначають порядок їх використання. Використання прибудинкової території має відбуватися за її призначенням.

Право спільної власності багатоквартирного будинку здійснюється співвласниками за їхньою згодою, а тому створення на прибудинковій території певних об’єктів (зокрема, бетонні сходи, пандус з бетону, бруківка, що прилягає до сходів та пандуса) має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку. На цьому наголосив у своїй постанові від 14 серпня 2024 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду по справі 442/1888/23.

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу А у справі за позовом А до Б, треті особи – міська рада і ОСББ про знесення самовільно збудованих споруд. Суди встановили, що сторони у справі є власниками квартир в багатоквартирному житловому будинку.

Позивач зазначав, що відповідач, без отримання згоди співвласників багатоквартирного житлового будинку, здійснив реконструкцію своєї квартири під лікувально-профілактичний заклад (на першому поверсі) та демонтував прилеглу доріжку з бруківки, встановивши на ній бетонні сходи та пандус довжиною понад 6 метрів до реконструйованої квартири, чим створив позивачу перешкоди у користуванні прибудинковою територією їхнього житлового будинку, а також обмежив вільний доступ до підвальних приміщень.

Ураховуючи зазначене, позивач просив суд зобов’язати відповідача знести (демонтувати) самовільно збудовані бетонні сходи, пандус з бетону, бруківку, що прилягає до сходів та пандуса, прибудованих до реконструйованої квартири, та відновити до попереднього стану земельну ділянку прибудинкової території.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й суд апеляційної інстанції, у задоволенні позову відмовив. Судові рішення мотивовані тим, що позивач не надав доказів на підтвердження факту порушення його прав відповідачем. Також позивач не надав доказів звернення до контролюючих органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, до органів місцевого самоврядування з метою отримання висновку щодо невідповідності об’єкта будівництва «Реконструкція квартири під лікувально-профілактичний заклад».

Що вирішив Верховний Суд

Переглядаючи справу, Верховний Суд не погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій з огляду на таке. Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними (частина перша статті 369 ЦК). Співвласники мають право, зокрема вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників (пункт 1 частини першої статті 6 Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»). Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників (частина друга статті 6 Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Співвласники зобов’язані, зокрема використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням (пункт 3 частини першої статті 7 Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Верховний Суд зазначив, що використання прибудинкової території має відбуватися за її призначенням. Право спільної власності багатоквартирного будинку здійснюється співвласниками за їх згодою, а тому створення на прибудинковій території певних об’єктів (зокрема, бетонні сходи, пандус з бетону, бруківка, що прилягає до сходів та пандуса) вимагає погодження співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, належать на праві спільної сумісної власності співвласникам жилого будинку, які визначають порядок їх використання.

Ураховуючи викладене, Верховний Суд судові рішення скасував та ухвалив нове рішення про часткове задоволення позовних вимог та приведення за рахунок відповідача спірного об’єкта до попереднього стану шляхом знесення збудованих бетонних сходів, пандуса з бетону, бруківки, що прилягає до сходів та пандуса, прибудованих до квартири. У решті позову відмовив.

Автор: Наталя Мамченко

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Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

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