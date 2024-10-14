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Цього тижня представимо публічно План перемоги — Володимир Зеленський

19:28, 14 жовтня 2024
За словами Володимира Зеленського, План перемоги буде представлено вже з першим редагуванням, яке Україна отримали від партнерів.
Цього тижня представимо публічно План перемоги — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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У понеділок, 14 жовтня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня країна представить публічно План перемоги разом із редагуванням, яке запропонували партнери. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка», - сказав Глава держави.

Також Президент повідомив, що заслухав доповідь радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна. За словами Зеленського, станом на 14 жовтня вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. Окрім того, є постачання від волонтерів.

 

Раніше радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Додамо, у найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський

Крім того, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявляв, що План перемоги України можуть представити громадськості вже найближчими днями. 

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Володимир Зеленський

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