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На этой неделе представим публично План победы, — Владимир Зеленский

19:28, 14 октября 2024
По словам Владимира Зеленского, План победы будет представлен уже с первым редактированием, полученным Украиной от партнеров.
На этой неделе представим публично План победы, — Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
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В понедельник, 14 октября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе страна представит публично План победы вместе с редактированием, предложенным партнерами. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка», – сказал Глава государства.

Также Президент сообщил, что заслушал доклад советника по стратегическим вопросам Александра Камышина. По словам Зеленского, на 14 октября уже есть миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. Кроме того, есть поставки от волонтеров.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы Украины.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Добавим, в ближайшие дни украинцам представят План победы, который представил партнерам Президент Владимир Зеленский. 

Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что План победы Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни. 

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Владимир Зеленский

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