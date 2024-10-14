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Украинцам назвали топ-5 ошибок при заполнении или представлении уведомлений о начале строительных работ

20:58, 14 октября 2024
В ГИАГ проанализировали наиболее распространенные ошибки при подаче таких сообщений и предоставили разъяснение заказчикам для их избежания.
Украинцам назвали топ-5 ошибок при заполнении или представлении уведомлений о начале строительных работ
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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины назвала главные ошибки при заполнении/представлении сообщений о начале строительных работ по строительному паспорту.

На підставі будівельного паспорта подається повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо будівництва:

- індивідуального (садибного) житлового будинку;

- садового будинку;

- дачного будинку;

- господарських будівель і споруд, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

У ДІАМ проаналізували найпоширеніші помилки при подачі таких повідомлень та надали розʼяснення замовникам задля їх уникнення:

  1. Повідомлення подається особою, яка не є власником/користувачем земельної ділянки та/чи об`єкта будівництва. Замовник має право здійснювати підготовчі та/або будівельні роботи тільки, якщо є власником/користувачем земельної ділянки та/або об`єкта будівництва. (У разі здійснення будівельних робіт щодо об`єктів, що належать тергромадам на правах комунальної власності, можливе делегування функцій замовника від місцевих рад до виконавчих органів шляхом створення у ЄДЕССБ відповідного документу. У такому випадку повідомлення подає власник земельної ділянки/обʼєкта та долучає відповідний документ)
  2. Відсутність згоди співвласників земельної ділянки та/або об'єкта будівництва. У випадку, коли земельна ділянка та/або об'єкт будівництва належить замовнику на праві спільної власності, для отримання послуг у сфері будівництва замовниками повинні бути усі співвласники або хтось із власників за наявності згоди решти співвласників.
  3. Повторне подання повідомлення новим власником ділянки/об'єкта незавершеного будівництва. Новий власник не може подати повідомлення, якщо таке вже зареєстровано в ЄДЕССБ за попереднім власником. Для продовження будівельних робіт новому власнику потрібно внести зміну у вже зареєстроване повідомлення або скасувати його і подати нове.
  4. Допущення помилок під час внесення відомостей у повідомлення. При заповненні форми повідомлення переконайтесь у правильності заповнення усіх даних, зокрема щодо кадастрових номерів земельних ділянок, адрес, РНОКПП тощо. Рекомендуємо звіряти правильність внесених відомостей з відповідними офіційними документами.
  5. Будівельний паспорт не підтверджений уповноваженим органом архітектури та містобудування (УОМА). У разі не підтвердження замовнику необхідно звернутися до УОМА з метою з`ясування підстав для непідтвердження будпаспорту.

У ДІАМ нагадують, що створення будпаспортів у ЄДЕССБ є обов'язковим від 1 вересня 2020 року з присвоєнням реєстраційного номера у форматі BP01:0000-0000-0000-0000. Щодо будівельних паспортів створених до зазначеної дати замовнику при поданні повідомлення про початок виконання будівельних робіт достатньо заповнити відомості про будівельний паспорт згідно з формою повідомлення (Постанова КМУ 466).

Подати повідомлення за будівельним паспортом можна через веб-портал "Дія" або ЦНАП. Також, на період дії воєнного стану, замість будівельного паспорта замовник, на підставі укладеного договору, може отримати/замовити схему намірів забудови земельної ділянки. Для цього потрібно звернутися до архітектора або інженера-проектувальника, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

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