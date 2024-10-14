Стало известно, когда Владимир Зеленский представит украинцам План победы

Советник ОП Сергей Лещенко заявил, что 16 октября Владимир Зеленский может представить План победы в парламенте.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде в среду, 16 октября. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, вероятная причина этого выступления – это публичное представление Плана победы.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Добавим, в ближайшие дни украинцам представят План победы, который представил партнерам Президент Владимир Зеленский.

Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что План победы Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.